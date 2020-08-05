Петербурженка сядет в тюрьму за пьяное ДТП, но после получения паспорта дочери

Женщина воспитывает девочку, которой еще нет 14 лет.

Калининский районный суд признал виновной Анну в пьяном ДТП, в результате которого пострадал человек. Ей назначили наказание в виде лишения свободы сроком на три года, также женщину лишили прав на два года. Горожанка, помимо прочего, выплатит травмированному 300 тысяч рублей. Свое наказание Анна отбудет после того, как ее дочери исполнится 14 лет. Об этом сообщает объединенная пресс-служба судов Санкт-Петербурга.

Напоминаем, что все случилось ранним утром 22 июня 2019 года. Водительница села за руль в состоянии алкогольного опьянения, когда врезалась в другое авто, стоящее на светофоре на углу проспектов Маршала Блюхера и Лабораторной улицы. В результате на место прибыли медики, они оценили состояние мужчины как тяжелое.

Анна признала свою вину и раскаялась.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что на КАД столкнулись три авто: один пассажир получил тяжелые травмы.