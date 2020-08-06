Домушник вынес из квартиры пенсионерки на Лиственной 580 долларов

В Выборгском районе Петербурга неизвестный вынес из квартиры петербурженки более 500 долларов.

О краже стало известно во вторник, 4 августа. В отдел полиции обратилась женщина, проживающая в доме №18 по улице Лиственной. Она рассказала, что злоумышленник проник в квартиру и украл 580 долларов.

Как сообщили в Главном управлении МВД РФ по городу Ленобласти, заявительница отметила, что деньги принадлежали 72-летней женщине, зарегистрированной по указанному адресу.

Прибывшие правоохранители изъяли с места происшествия следы пальцев рук. Возбуждено уголовное дело.

Полицейские начали розыск злоумышленника.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что петербуржец лишился телефона после алкогольного застолья с Казбеком и Магомедом. В ходе розыска полицейские задержали двух безработных мужчин с указанными именами.