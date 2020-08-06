После кражи машины на Котельникова задержан 16-летний, ВАЗ бросили в Орловском карьере

В Петербурге задержали подозреваемого в краже ВАЗ-21011. Им стал 16-летний подросток.

Автомобиль похитили в конце июля этого года. В последний раз хозяин оставил его на аллее Котельникова. По факту возбудили уголовное дело.

Правоохранители смогли задержать 16-летнего подозреваемого. Накануне, 5 августа, нашли и сам автомобиль. Разукомплектованный он был оставлен в Орловском карьере.

Подросток находится в настоящее время под подпиской о невыезде.

Ранее gazeta.spb.ru писала о том, что по подозрению в нападении на курьера в Петербурге задержали 17-летнего подростка.