Все закрытые в Петербурге маршрутки начнут работать с 10 августа

Все закрытые в Петербурге маршрутки начнут работать с 10 августа
Маршрутки в Петербурге. Фото: Baltphoto/Ольга Андросова

В Петербурге с 10 августа движение возобновят все закрытые коммерческие маршрутки. На линии вернутся автобусы на 24 маршрутах.

Об этом сообщает комитет по транспорту. Уточняется, что решение приняли на очередном заседании рабочей группы, которая была создана при совете по борьбе с новой коронавирусной инфекцией.

Как сообщил председатель комитета по транспорту, по состоянию на 27 июля пассажиропоток составил 74% от объема прошлого года. Речь идет о 3 млн 32 тыс. пассажирах в сутки.

С 10 августа коммерческие маршруты, закрытые из-за COVID-19, вернутся к работе, однако пассажирам придется по-прежнему использовать средства индивидуальной защиты. Транспорт также обещают дезинфицировать.

Ранее gazeta.spb.ru писала о том, что в Петербурге комитет по транспорту теперь будет заниматься вопросами развития и функционирования транспортного комплекса города. Эти полномочия ведомству передаст КРТИ.

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