Сезон S10 Challenges откроют онлайн-забегом «Эфко» на 5 км

Петербург готовится к онлайн-забегу на 5 километров S10 Challenges. Спонсором станет крупнейшая агропромышленная компания страны «Эфко».

Как сообщает «Санкт-Петербург.ру», онлайн-забег пройдет 15-16 августа. Участие в нем примут и сами сотрудники «Эфко». Для них, а также для победителей летнего сезона S10 Challenges организуют еще и оффлайн-забег в штаб-квартире компании в Белгородской области.

Все участники соревнования получат официальные дипломы. Шесть лучших смогут своими глазами увидеть, как производят продукты питания, а также побывать внутри инновационного центра «Бирюч» с 12 лабораториями. Им расскажут о пищевой науки, а также дадут попробовать некоторые продукты.

Для того, чтобы принять участие в пятикилометровом онлайн-забеге, необходимо зарегистрироваться. Сделать это можно по ссылке. Затем участники должны будут настроить на своих гаджетах сервис Strava.