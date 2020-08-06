Названы районы-лидеры по вводу жилья в июле в Петербурге

За июль в Петербурге ввели в эксплуатацию более 211 тысяч квадратных метров жилья. Так, в Северной столице достроили 38 домов.

Об этом сообщает городской комитет по строительству. Уточняется, что всего в эксплуатацию сданы 4674 квартир.

Лидером в рейтинге стал Выборгский район. Там ввели почти 88,5 тыс. «квадратов» жилья. Таким образом, первое место ему уступил Приморский район, который и вовсе замкнул тройку. Там построили в два раза меньше жилья, чем в Выборгском. На втором месте – Московский район, где сдали почти 54 тысячи «квадратов».

Ранее gazeta.spb.ru писала о том, что Ростехнадзор приостановил строительные работы на Красносельско-Калининской линии в городе на 90 дней. Во время проверки в тоннеле были выявлены нарушения безопасности. Недостатки нашли в организации вентиляции шахты, оборудования водоотлива и в части требований к откаточным путям.