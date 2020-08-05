В Петербурге остановили строительство Красносельско-Калининской линии метро

В Петербурге остановили строительство Красносельско-Калининской линии метро
Строительство метро в Петербурге. Фото: Baltphoto/Валентин Егоршин

Ростехнадзор приостановил строительные работы на Красносельско-Калининской линии в городе на 90 дней.

Об этом сообщает пресс-служба Северо-Западного управления Ростехнадзора. Строительство «коричневой ветки» решили приостановить по соображениям безопасности — во время проверки были выявлены грубые нарушения безопасности в тоннеле.

Сообщается, что их нашли в организации вентиляции шахты, оборудовании водоотлива и в части требований к откаточным путям. На «Метрострой» составили административный протокол. Деятельность на объекте возобновится не раньше, чем через 90 суток.

Отметим, что эта линия метро будет соединять следующие части города: центр, юго-запад и северо-восток.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что рельсовые пути и вентиляция: какие замечания Ростехнадзора остановили проходку метро на юго-западе Петербурга.

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