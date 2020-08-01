Рельсовые пути и вентиляция: какие замечания Ростехнадзора остановили проходку метро на юго-западе Петербурга

Рельсовые пути и вентиляция: какие замечания Ростехнадзора остановили проходку метро на юго-западе Петербурга
Строительство метро в Петербурге. Фото: Baltphoto

В Петербурге компания «Метрострой» временно приостановила проходку тоннеля на Красносельско-Калининской линии. Gazeta.SPb выяснила, какие недостатки в подземке нашел Ростехнадзор.

Как сообщили Gazeta.SPb в «Метрострое», работы были приостановлены на соединительной ветке к станции метро «Нарвская».

Там уточнили, что работы было решено приостановить после совместной проверки с Ростехнадзором.

На участке в порядок необходимо привести в соответствии с нормами безопасности системы вентиляции, рельсовые пути, а также системы аварийного светового оповещения.

Планируется, что замечания устранят за неделю. После этого специальная комиссия должна будет принять работы. Когда это произойдет, проходка возобновится.

В «Метрострое» подчеркнули, что на остальных участках работы идут в штатном режиме.

Как писала Gazeta.SPb, строительство новых станций метро в Петербурге было возобновлено в апреле этого года. Пандемия коронавируса эти работы приостанавливала.

Узнать подробнееМедиаКартель3 000 000 читателей в один клик
метро метрострой новости спб проходка ростехнадзор


 

Новости партнеров
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
Россия возобновляет авиасообщение со Швейцарией с 15 августа
В Петербурге разрабатывают новый порядок финансирования негосударственных ...
ОМОН перегородил тротуар на набережной канала Грибоедова и Невском ...
Вслед за Индией: Трамп хочет запретить TikTok в США
В России завершились клинические испытания вакцины от COVID-19
Суд продлил срок задержания вдове рэпера Энди Картрайта
Рельсовые пути и вентиляция: какие замечания Ростехнадзора остановили ...
«Газпром Арена» вошла в топ лучших стадионов мира