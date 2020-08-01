Рельсовые пути и вентиляция: какие замечания Ростехнадзора остановили проходку метро на юго-западе Петербурга

В Петербурге компания «Метрострой» временно приостановила проходку тоннеля на Красносельско-Калининской линии. Gazeta.SPb выяснила, какие недостатки в подземке нашел Ростехнадзор.

Как сообщили Gazeta.SPb в «Метрострое», работы были приостановлены на соединительной ветке к станции метро «Нарвская».

Там уточнили, что работы было решено приостановить после совместной проверки с Ростехнадзором.

На участке в порядок необходимо привести в соответствии с нормами безопасности системы вентиляции, рельсовые пути, а также системы аварийного светового оповещения.

Планируется, что замечания устранят за неделю. После этого специальная комиссия должна будет принять работы. Когда это произойдет, проходка возобновится.

В «Метрострое» подчеркнули, что на остальных участках работы идут в штатном режиме.

Как писала Gazeta.SPb, строительство новых станций метро в Петербурге было возобновлено в апреле этого года. Пандемия коронавируса эти работы приостанавливала.