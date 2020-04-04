Метрострой возобновил строительство новых станций метро

Сейчас рабочие трудятся на двух линия подземки.

Об этом стало известно сегодня, 4 апреля. Обо всем сообщили в пресс-службе Метростроя. Сотрудники компании в эту субботу восстановили работы на двух линиях метро. Те, кто могут трудиться удаленно, делает это из дома – речь идет об офисных и инженерно-технических работниках. Отмечается, что пока непонятно, когда будут завершены работы на объектах – сроки скорректируют в зависимости от развития ситуации.

В Метрострое уверяют, что заботятся о работниках и делают все для предотвращения распространения коронавируса. Все сотрудники трудятся в специальных масках, также их обеспечили дезинфицирующими средствами. Перед началом рабочего дня им меряют температуру.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что «Метрострой» получил от Смольного 550 млн рублей за дополнительные работы на «Газпром Арене». Иск к комитету, который являлся заказчиком возведения «Газпром Арены», компания «Метрострой» подала в декабре 2018 года.