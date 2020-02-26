«Метрострой» получил от Смольного 550 млн рублей за дополнительные работы на «Газпром Арене»

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ОАО "Метрострой". Фото: Baltphoto/Михаил Киреев

Арбитражный суд Петербурга и Ленобласти обязал комитет по строительству выплатить «Метрострою» 550 млн рублей за дополнительные работы, выполненные во время строительства стадиона «Газпром Арена».

Иск к комитету, который являлся заказчиком возведения «Газпром Арены», компания «Метрострой» подала в декабре 2018 года. Претензии ОАО «Метрострой» касались двух государственных контрактов, полученных в 2016 году, на завершение строительства стадиона и обустройства прилегающей территории.

В общей сложности «Метрострой» оценил свою работу в 1,17 млрд рублей, пишет «Коммерсантъ». В начале февраля арбитраж постановил взыскать с городской администрации 549,1 млн рублей в пользу «Метростроя».

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в отношении бывшего главы «Метростроя» Николая Александрова завели еще одного уголовное дело по хищению 155 млн рублей.

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