В Кингисеппском районе поймали любителя болотоходов

В Кингисеппском районе Ленобласти стражи порядка задержали мужчину, похитившего болотоход.

Преступный инцидент произошел 30 июля в деревне Филилеево. Правоохранителям рассказали, что около 23:00 от дома №9 пропал черный Болотоход Багги Polaris.

Как сообщили в Главном управлении МВД РФ по Петербургу и Ленобласти, по факту кражи возбудили уголовное дело.

В среду, 5 августа, в ходе оперативных мероприятий полицейские задержали ранее судимого жителя Ленобласти 1989 года рождения. Болотоход Багги Polaris, помещен на стоянку ОМВД.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в Выборгском районе Петербурга неизвестный вынес из квартиры петербурженки более 500 долларов. Прибывшие правоохранители изъяли с места происшествия следы пальцев рук. Возбуждено уголовное дело.