Россияне старше 40 лет получат дополнительный выходной на диспансеризацию

Россияне старше 40 лет получат дополнительный выходной на диспансеризацию
Авторы закона считают, что для работодателей лучше раз в год отпускать коллектив на профосмотр, чем испытывать простои и оплачивать длительные больничные. Фото: pixabay.com

В Трудовом кодексе РФ появились поправки, предусматривающие предоставление дополнительного выходного на прохождение диспансеризации для сотрудников старше 40 лет.

Новые правила начнут действовать со вторника, 11 августа. Так, работники по достижению 40 лет могут претендовать на ежегодный однодневный выходной с сохранением зарплаты. Этот день выделяется для прохождения диспансеризации. После сотрудник обязан предоставить работодателю документ, подтверждающий посещение медицинского учреждения.

Об этом в четверг, 6 августа, пишет Regnum, ссылаясь на заместителя главы комитета Госдумы по охране здоровья Леонида Огуля. Предполагается, что этот закон облегчит россиянам возможность следить за здоровьем без отрыва от рабочей деятельности, а работодателей сделает более заинтересованными в заботе о состоянии сотрудников.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, по каким критериям, согласно доктору Мясникову, оценивают здоровье человека.

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