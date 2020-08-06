«Аэрофлот» отменил часть запланированных международных рейсов в августе

"Пассажирам, которые приобрели билеты по перечисленным направлениям после 1 мая 2020 года на сайте авиакомпании или в контакт-центре, возврат денежных средств за авиабилеты по отмененным рейсам будет осуществлен автоматически в соответствии с формой оплаты", - отмечают в "Аэрофлоте". Фото: pixabay.com

"Пассажирам, которые приобрели билеты по перечисленным направлениям после 1 мая 2020 года на сайте авиакомпании или в контакт-центре, возврат денежных средств за авиабилеты по отмененным рейсам будет осуществлен автоматически в соответствии с формой оплаты", - отмечают в "Аэрофлоте". Фото: pixabay.com

Российская авиакомпания «Аэрофлот» продлевает до конца августа отмену полетов по более чем 80 заграничным маршрутам в связи с неблагоприятной эпидемиологической обстановкой в пунктах назначения.

Об этом в четверг, 6 августа, сообщает национальный перевозчик. В авиакомпании подчеркивают, что отмена рейсов является вынужденной мерой, принятой в связи с эпидемиологическими ограничениями в странах назначения. Список «Аэрофлота» включает свыше 80 городов мира, куда попасть самолетами авиакомпании в августе не удастся.

К счастью, страны, открытые для российских туристов (Танзания, Турция и Великобритания) в этом перечне не числятся, однако полеты «Аэрофлота» в Цюрих, куда с 15 августа начнут совершать регулярные рейсы, отменяются до 31 августа. Пассажиры, которые приобрели билеты до 1 мая и намеревались отправиться в путешествие до 31 августа, получат ваучеры, которые можно впоследствии обменять на авиабилеты.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что «Аэрофлот» отменил часть рейсов в Стамбул.