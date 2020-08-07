Пять необычных рецептов блюд из арбуза

Лето начинается с клубники и черешни, а заканчивается арбузами. В это время прилавки магазинов и уличные лотки буквально ломятся от бахчевых. Gazeta.SPb.ru рассказывает, что интересного можно из них приготовить. Оказывается, арбузы не только блендерят или замораживают, но даже квасят и жарят.

Щербет

Для его приготовления понадобятся около 2 кг очищенного от семян и разбитого на куски арбуза, 1 столовая и 1 чайная ложки сахара, столько же нарезанных листьев мяты, сок трех лаймов, 3 столовые ложки белого рома и щепотка соли.

Арбуз, сахар, сок и ром поместить в блендер и взбить до состояния пюре. Затем добавить мяту и мешать до тех пор, пока она полностью не измельчится. После этого смесь запаковать в герметичный контейнер и замораживать в течение нескольких часов.

С мороженицей будет проще. Но если ее нет, доставать смесь из морозилки каждый час и перемешивать ложкой или миксером, пока это возможно.

Эскимо

Подготовьте около 700 г арбузной мякоти без кожуры и косточек, 2 столовые ложки сахара, 4 столовые ложки измельченных листьев мяты, 2 чайные ложки натертой цедры лимона и щепотку соли.

Мякоть и сахар измельчить в блендере. Затем добавить мяту, цедру и соль. Получившуюся смесь разлить по формам и отправить в холодильник. Примерно через полтора часа можно вставить палочки. Затем поместить будущее эскимо в морозильник не менее, чем на 3 часа.

Желе

Понадобятся: около 3 кг арбуза с кожурой, около 20 г желатина, 1/2 стакана сахара, 1/4 стакана лимонного сока и растительное масло.

Арбуз нужно разрезать на большие куски и очистить от кожуры. Мякоть при помощи блендера превратить в пюре, которое потом процедить через сито. На выходе должно получиться около трех стаканов сока.

Смешать желатин с одним стаканом арбузного сока. Дать настояться в течение 3 минут.

На среднем огне подогреть остальную часть арбузного сока, добавить сахар и держать, пока он полностью не растворится. После этого влить в смесь желатин и лимонный сок. Снять с огня.

Готовую смесь разлить по формам, предварительно смазанным маслом. Накрыть и на ночь поставить в холодильник.

Квашеные арбузы

Ингредиенты: 5-7 арбузов, 10 литров воды и 2 стакана соли.

Арбузы следует тщательно помыть, несколько из них нарезать. Целые сложить в бочку, а в пустоты между ними поместить дольки — так бахчевые будут кваситься в собственном соку.

Затем следует приготовить рассол (разбавить соль в воде). Этим залить арбузы.

Сверху нужно положить льняную тряпочку, деревянную крышку и гнет из камня. Ткань промывайте 1-2 раза в неделю в течение первого месяца закваски. А готовы арбузы будут через 2-3 месяца.

Жареный арбуз

Вам понадобятся 250 г меда, 60 мл лимонного сока, 2 чайные ложки перца, 1 чайная ложка соли, 1 пучок тонко нарезанной мяты и 1 арбуз, разрезанный на дольки толщиной 2,5 см.

Смешать мед, сок, перец и соль. Так как блюдо готовится на гриле, разведите огонь на древесном угле. А когда он догорит, пепел высыпьте на решетку и равномерно распределите по поверхности. Затем установите решетку и закройте гриль — пусть 5 минут погреется. После этого смажьте решетку маслом для готовки. Арбуз с обеих сторон смочите в подготовленной заранее смеси, выложите на гриль и готовьте до тех пор, пока не появятся темные полосы. Снимите арбуз с огня и украсьте свежей мятой.