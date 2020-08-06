Продюсер Андрей Разин посмеялся над доходами Шнурова, Билана и Крида

Если верить Разину, он зарабатывает больше 20 млн долларов в год. Фото: Instagram @razin_andrey_lm

Если верить Разину, он зарабатывает больше 20 млн долларов в год. Фото: Instagram @razin_andrey_lm

Продюсер группы «Ласковый май» Андрей Разин заявил, что зарабатывает несравнимо больше лидеров списка Forbes среди звезд российского шоу-бизнеса — Сергея Шнурова, Димы Билана и Егора Крида.

В своем Instagram Разин написал, что его доходы не сравнятся с артистами из списка, подготовленного Forbes. Учитывая, что Шнуров, по последним подсчетам, зарабатывает около 9 млн долларов в год, а Егор Крид и Дима Билан — по 7 млн, выручка продюсера «Ласкового мая» должна составлять фантастическую сумму.

Однако Разин отметил, что никогда не хвалится своими доходами и накопленным состоянием, поэтому и не попадает в поле зрения изданий вроде Forbes. Подписчики, тем не менее, скептически отнеслись к заявлению продюсера, считая, что его коллектив, давно прошедший свой пик популярности, не может приносить Разину столько денег.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что солист «Ласкового мая» попал в больницу в тяжелом состоянии.