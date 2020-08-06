Иномарка сбила двух женщин на «зебре» на Кадетской линии

В четверг, 6 августа, на Васильевском острове в Петербурге произошла серьезная авария с участием пешеходов. Есть пострадавшие.

По предварительной информации УГИБДД по Петербургу, все произошло около 12.40 у дома №27/5 по Кадетской линии. Автомобиль «Рено Клио», за рулем которого находился 54-летний мужчина, сбил двух женщин 32 и 28 лет. Они попали под машину, когда переходили дорогу в зоне регулируемого пешеходного перехода.

В результате аварии женщины получили различные травмы. Их доставили в медучреждение в состоянии средней степени тяжести.

Сейчас сотрудники правоохранительных органов проводят проверку по факту ДТП.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что зеленогорский «мост глупости» поймал фуру с прицепом. По словам очевидцев, водитель проигнорировал предупреждающие знаки, в результате чего застрял под мостом.