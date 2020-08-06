Зеленогорский «мост глупости» поймал фуру с прицепом

В Зеленогорске фура стала жертвой «моста глупости». Водитель большегруза не рассчитал габариты своего транспорта.

Дорожный инцидент случился сегодня днем, 6 августа, в Курортном районе Петербурга. Фотографии с места происшествия опубликовали в сообществе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» социальной сети «ВКонтакте».

По словам очевидцев, водитель проигнорировал предупреждающие знаки, в результате чего застрял под мостом.

«Начал движение задним ходом», — написал автор записи.

Подробности случившегося не приводятся.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что пьяный водитель без прав протаранил три иномарки у «Касторамы» на Дальневосточном проспекте. Мужчина не смог выехать с парковки у магазина.