Зеленогорский «мост глупости» поймал фуру с прицепом

Зеленогорский &#171;мост глупости&#187; поймал фуру с прицепом
Место происшествия. Фото: vk.com/spb_today

В Зеленогорске фура стала жертвой «моста глупости». Водитель большегруза не рассчитал габариты своего транспорта.

Дорожный инцидент случился сегодня днем, 6 августа, в Курортном районе Петербурга. Фотографии с места происшествия опубликовали в сообществе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» социальной сети «ВКонтакте».

По словам очевидцев, водитель проигнорировал предупреждающие знаки, в результате чего застрял под мостом.

«Начал движение задним ходом», — написал автор записи.

Подробности случившегося не приводятся.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что пьяный водитель без прав протаранил три иномарки у «Касторамы» на Дальневосточном проспекте. Мужчина не смог выехать с парковки у магазина.

Узнать подробнееМедиаКартель3 000 000 читателей в один клик
зеленогорск мост глупости происшествия


 

Новости партнеров
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
Рыбаку из Ленобласти грозит до двух лет лишения свободны за ловлю лещей
Суд Москвы признал виновными фигурантов дела «Нового величия»
В «Метрострое» опровергли информацию об остановке строительства ...
На Заневском проспекте вспыхнула машина, на помощь пришли очевидцы
Tele2 объединяет абонентов из разных городов в программе «Выгодно вместе»
За время пандемии интерес у петербуржцев к театру упал на 64%
Вроде есть, а вроде нет. Соблюдает ли Петербург масочный режим
При взрыве в ивановском вагонном депо погиб рабочий