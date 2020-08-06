Пьяный водитель без прав протаранил три иномарки у «Касторамы» на Дальневосточном

Мужчина сел за руль без прав. Фото: pixabay

Мужчина сел за руль без прав. Фото: pixabay

В Невском районе Петербурга водитель иномарки протаранил припаркованные автомобили. Лихач сел за руль в нетрезвом виде.

Авария случилась поздним вечером в среду, 5 августа, у дома №16 на Дальневосточном проспекте. Мужчина не смог выехать с парковки у магазина «Касторама».

Как сообщили в пресс-службе ГИБДД, 30-летний водитель за рулем авто марки Ford Focus влетел в припаркованные машины: KIA Rio, Mitsubishi Colt, Renault Duster.

В результате ДТП повреждения получили только транспортные средства. В отношении указанного водителя возбуждено административное производство. Прибывшие правоохранители выяснили, что у пьяного автомобилиста не оказалось водительских прав.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в Выборгском районе произошло тройное ДТП, в реанимацию увезли водителя КамАЗа. По факту случившегося проводится проверка.