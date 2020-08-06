В России запатентовали отечественный препарат против коронавируса

В России запатентовали отечественный препарат против коронавируса
Препарат помогает заживлять и регенерировать ткани. Фото: Pixabay

Федеральное медико-биологическое агентство запатентовало препарат «Лейтрагин» против коронавируса, созданный российскими учеными.

Об этом сообщается на сайте ведомства. Лекарство способно предотвратить возникновение осложнений от коронавирусной инфекции или смягчить их.

Агентство отмечает, что этот препарат стал и первым и на данный момент единственным в мире агонистом дельта-опиоидных рецепторов, который начали применять на практике.

В Научном центре биомедицинских технологий ФМБА выяснили, что препарат с исходным названием «Даларгин» помогает заживлять и регенерировать ткани.

Вещества этого класса активно участвуют в иммунном ответе. Они способны предотвратить или смягчить цитокиновый шторм — выброс противовоспалительных веществ, провоцирующих возникновение тяжелых респираторных и системных нарушений у больных коронавирусом.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что ученые назвали неочевидный фактор смертельного исхода от коронавируса.

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