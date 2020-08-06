Россияне смогут поехать на отдых в Абхазию с 7 августа

Первый пассажирский поезд доставит россиян в Сухум в пятницу, 7 августа. Об этом сообщает Федеральная пассажирская компания (ФПК).

В этот день отменяются ограничения на границе России и Абхазии. В первое время между странами будут курсировать два поезда: № 306/305 Москва — Сухум и №479/480 Санкт-Петербург — Сухум (с беспересадочной группой вагонов Псков — Сухум — Елец, Елец — Сухум — Псков).

Поезда из российской столицы будут курсировать ежедневно, пока расписание по этому маршруту проработано до 15 сентября. Первый поезд из Абхазии отправится 7 августа.

А поезда из Петербурга будут отправляться по нечетным числам с 7 по 27 августа, а также 2 и 9 сентября. Из Сухума пассажиры смогут отправиться в Северную столицу на поездах с 9 по 29 августа по нечетным числам, а также 4 и 11 сентября.

Билеты поступят в продажу в ближайшее время.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в Абхазии переживают из-за открытых границ с Россией.