В Абхазии переживают из-за открытых границ с Россией

Местные врачи считают, что это может ухудшить эпидемиологическую обстановку.

Медики и члены оперативного штаба по борьбе с коронавирусом в Абхазии выразили опасение в связи с открытием границ с Россией. Эксперты считают, что наплыв туристов ухудшит эпидемиологическую обстановку, так как у приезжих может быть инфекция. Об этом сообщает Минздрав республики в Facebook.

Сейчас в Абхазии каждый день регистрируется максимум 10 пациентов с коронавирусом. Если их количество будет расти, то медучреждения могут не справиться. Медики не понимают, почему у россиян не собираются просить справки об отсутствии инфекции. Они думали, что процесс открытия границ будет более размеренным, а не таким быстрым.

Напоминаем, что в первый же день после открытия границ в Абхазию поехали 5 тысяч человек.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что Россия открывает границы с Абхазией.