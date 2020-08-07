Россия вышла в лидеры по числу пользователей, за которыми следят

Приложения для слежки открывают доступ к личной информации, фотографиям, файлам на устройстве и паролям. Фото: unsplash.com

Приложения для слежки открывают доступ к личной информации, фотографиям, файлам на устройстве и паролям. Фото: unsplash.com

Эксперты Лаборатории Касперского выяснили, что Россия лидирует по числу пользователей, установивших программы для слежки.

Как сообщает ТАСС, речь идет о коммерческих приложениях, которые открывают доступ к личной информации, фотографиям, файлам на устройстве и паролям. С помощью некоторых из них можно подсматривать за пользователем через камеру, а также контролировать гаджеты. Такие приложения доступны для приобретения на специализированных сайтах, официальные сайты стараются контролировать появление такого ПО у себя.

По данным Лаборатории Касперского, число пользователей, скачавших приложения для слежки на свои мобильные устройства, увеличилось в России на 28% первое полугодие 2020 года по сравнению с тем же периодом прошлого года.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в Сеть слили данные об 1 млн московских автомобилистов.