Движение на Витебском проспекте ограничат почти до конца августа

В Петербурге проехать свободно по Витебскому проспекту будет нельзя почти до конца августа. Там начали менять асфальт.

Работы на проспекте стартовали на участке от проспекта от Шекснинского переулка до КАД (путепровод через ж/д пути метрополитена у станции метро «Купчино»).

Как сообщает СПб ГБУ «Мостотрест», для транспорта сначала будут закрыты крайние полосы для движения, после того, как там заменят асфальт, приступят к работам на внутренних полосах.

Работы обещают завершить до 25 августа.

Ранее gazeta.spb.ru писала о том, что в Петербурге с 10 августа планируют возобновить работу всех коммерческих маршруток, которые были закрыты из-за угрозы распространения новой коронавирусной инфекции. Автобусы вернутся на 24 маршрута. Решение приняли на очередном заседании рабочей группы. При этом носить средства индивидуальной защиты пассажирам придется по-прежнему.