Солист «Ласкового мая» Прико в тяжелом состоянии, от COVID-19 пострадали органы

Российский певец, создатель студии «Ласковый май» Андрей Разин рассказал о состоянии солиста первого состава группы Александра Прико. У него диагностирован коронавирус.
По словам Разина, певец остается в тяжелом состоянии. Он находится в Петербурге, в больнице Святого Георгия.
В настоящее время специалисты выясняют, какие органы Прико пострадали от коронавируса.
Ожидается, что сегодня у него возьмут пункцию для более детального изучения состояния его здоровья.
«Саша ни в чем не нуждается. Я постоянно на связи с врачами, а также с его супругой Еленой», — заявил Разин.
В начале августа стало известно о госпитализации солиста группы «Ласковый май» в Петербурге. Тогда отмечалось, что он находился в тяжелом состоянии, у него диагностировали пневмонию.
Свой творческий путь экс-солист «Ласкового мая» начинал в Москве, но последнее время живет с семьей в Петербурге.