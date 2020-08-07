Солист «Ласкового мая» Прико в тяжелом состоянии, от COVID-19 пострадали органы

Российский певец, создатель студии «Ласковый май» Андрей Разин рассказал о состоянии солиста первого состава группы Александра Прико. У него диагностирован коронавирус.

По словам Разина, певец остается в тяжелом состоянии. Он находится в Петербурге, в больнице Святого Георгия.

В настоящее время специалисты выясняют, какие органы Прико пострадали от коронавируса.

Ожидается, что сегодня у него возьмут пункцию для более детального изучения состояния его здоровья.

«Саша ни в чем не нуждается. Я постоянно на связи с врачами, а также с его супругой Еленой», — заявил Разин.

В начале августа стало известно о госпитализации солиста группы «Ласковый май» в Петербурге. Тогда отмечалось, что он находился в тяжелом состоянии, у него диагностировали пневмонию.

Свой творческий путь экс-солист «Ласкового мая» начинал в Москве, но последнее время живет с семьей в Петербурге.