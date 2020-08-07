Число заболевших COVID-19 в Петербурге перевалило за 32,5 тыс

В Петербурге продолжают фиксировать случаи заболевания новой коронавирусной инфекции. По последним данным, за сутки диагноз подтвердили еще у 157 человек.

Об этом в пятницу, 7 августа, сообщает оперативный штаб по борьбе с коронавирусом. Уточняется, что число заболевших с начала пандемии в Петербурге перевалило уже за отметку в 32,5 тыс. человек. При этом в настоящее время болеют более 6,5 тыс. человек. На поправку пошли почти 24 тысячи пациентов.

Кроме того, число смертей в настоящее время составляет 2136. Это означает, что за последние сутки подтвердить успели еще 18 случаев смерти от коронавирусной инфекции.

В России за сутки нашли еще 5 241 заразившегося. Всего заболели в стране 877 135 человек. К трагедии коронавирус привел в 14 725 случаях.

Наибольшее число заболевших по-прежнему выявлено в Москве (246 154). За сутки там подтвердили еще 686 случаев.