Проект «Чистые игры» вошел в полуфинал «Добровольца России»

В Петербурге Дмитрий Иоффе и его проект «Чистые игры» прошел в полуфинал всероссийского конкурса «Доброволец России». Два года назад автор уже выигрывал этот конкурс, став единственным победителем от Петербурга.

«Чистые игры» — командное соревнование по сбору и сортировке мусора. Оно проходит в формате небольших фестивалей, которые собирают от 50 до 300 человек.

За одну игру участники собирают от 2 до 5 тонн мусора. При этом 50% уходит во вторничную переработку.

Последние пять лет такая методика распространяется по стране через некоммерческую франшизу.

В этом году конкурс «Доброволец России» проводят в десятый раз. Его грантовый фонд увеличили до 90 млн рублей. Вручение премии в этом году пройдет в рамках Международного форума добровольцев, который состоится в декабре.

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