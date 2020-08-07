Проект «Чистые игры» вошел в полуфинал «Добровольца России»

В Петербурге Дмитрий Иоффе и его проект «Чистые игры» прошел в полуфинал всероссийского конкурса «Доброволец России». Два года назад автор уже выигрывал этот конкурс, став единственным победителем от Петербурга.
«Чистые игры» — командное соревнование по сбору и сортировке мусора. Оно проходит в формате небольших фестивалей, которые собирают от 50 до 300 человек.
За одну игру участники собирают от 2 до 5 тонн мусора. При этом 50% уходит во вторничную переработку.
Последние пять лет такая методика распространяется по стране через некоммерческую франшизу.
В этом году конкурс «Доброволец России» проводят в десятый раз. Его грантовый фонд увеличили до 90 млн рублей. Вручение премии в этом году пройдет в рамках Международного форума добровольцев, который состоится в декабре.
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