Малоохтинскую набережную будут поэтапно закрывать из-за ремонта

Малоохтинскую набережную будут поэтапно закрывать из-за ремонта
Малоохтинская набережная. Фото: скриншот панорамы "Гугл"

В Петербурге введут новые ограничения движения из-за ремонта. Поэтапно будут закрывать Малоохтинскую набережную и прилегающие улицы.

Об этом сообщает Государственная административно-техническая инспекция. Работы по ремонту дорожного покрытия в Красногвардейском районе Петербурга будут проходить с субботы, 8 августа, по 14 сентября.

Как отметили в инспекции, поэтапно буду закрывать или ограничивать движение по Малоохтинской набережной, Малоохтинскому проспекту и прилегающим улицам.

Так, до 28 августа ограничат движение транспорта по Малоохтинской набережной от Малоохтинского моста до моста Александра Невского.

Отметим, что ограничения движения с 8 августа также вводя по набережной реки Фонтанки. Из-за ремонта свободно там проехать будет нельзя от переулка Джамбула до Гороховой улицы. Ограничения будут действовать до 29 мая.

Ранее gazeta.spb.ru писала об ограничениях движения на Витебском проспекте.

Узнать подробнееМедиаКартель3 000 000 читателей в один клик
гати красногвардейский район малоохтинская набережная новости спб ремонт


 

Новости партнеров
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
Нервного водителя отправят в колонию за конфликт с ножом у моста Александра ...
В МВД пояснили правила замены автомобильных номеров после введения нового ...
Петербуржцы ждут окончания реставрации фасада дома Циммермана
Как провести выходные. ТОП-5 крупнейших событий Петербурга
Малоохтинскую набережную будут поэтапно закрывать из-за ремонта
За сутки в Петербурге скончались 18 человек с коронавирусом
В Петербурге беременная женщина родила раньше срока после драки с мужем
Поднимать девичий виноград на Лизы Чайкиной продолжат альпинисты