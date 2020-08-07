Малоохтинскую набережную будут поэтапно закрывать из-за ремонта

В Петербурге введут новые ограничения движения из-за ремонта. Поэтапно будут закрывать Малоохтинскую набережную и прилегающие улицы.

Об этом сообщает Государственная административно-техническая инспекция. Работы по ремонту дорожного покрытия в Красногвардейском районе Петербурга будут проходить с субботы, 8 августа, по 14 сентября.

Как отметили в инспекции, поэтапно буду закрывать или ограничивать движение по Малоохтинской набережной, Малоохтинскому проспекту и прилегающим улицам.

Так, до 28 августа ограничат движение транспорта по Малоохтинской набережной от Малоохтинского моста до моста Александра Невского.

Отметим, что ограничения движения с 8 августа также вводя по набережной реки Фонтанки. Из-за ремонта свободно там проехать будет нельзя от переулка Джамбула до Гороховой улицы. Ограничения будут действовать до 29 мая.

Ранее gazeta.spb.ru писала об ограничениях движения на Витебском проспекте.