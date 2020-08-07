В отеле Crowne Plaza на Лиговском ищут бомбу, постояльцев эвакуировали

В отеле Crowne Plaza на Лиговском ищут бомбу, постояльцев эвакуировали
На месте экстренные службы. Фото: vk.com/spb_today

В Петербурге неизвестный заминировал отель Crowne Plaza, расположенный на Лиговском проспекте. В настоящее время здание огородили.

Об угрозе взрыва стало известно сегодня, 7 августа. Фотографии с места происшествия опубликовали в сообществе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» социальной сети «ВКонтакте».

Как сообщил 78.ru, в отель поступил звонок и минировании. Из помещения вывели всех сотрудников и постояльцев. На месте работают сотрудники полиции и МЧС. Проводится проверка. Обстоятельства произошедшего выясняются.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что «минеры» дважды за день угрожали взорвать Арбитражный суд в Петербурге. Прибывшие полицейские осмотрели здание. Взрывчатых веществ и взрывных устройств сотрудники не обнаружили, оттуда вывели 700 человек.

Узнать подробнееМедиаКартель3 000 000 читателей в один клик
лжеминеры новости спб происшествия


 

Новости партнеров
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
Водитель фуры погиб после ДТП с большегрузом на ЗСД
Петербургские архитекторы вошли в число победителей Всероссийского конкурса ...
Петербуржцы смогут обжаловать штраф за отсутствие маски в метро
В отеле Crowne Plaza на Лиговском ищут бомбу, постояльцев эвакуировали
В Петербурге скончался художник Туман Жумабаев
ФАС выдала предостережение главе Ассоциации фармпроизводителей из-за ...
В центре детской травматологии и ортопедии имени Турнера сделают капремонт
В Петербурге зону платной парковки обозначили синей разметкой