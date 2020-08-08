Глава Жилкомитета Виктор Борщев представил нового гендиректора Фонда капремонта

Глава Жилкомитета Виктор Борщев представил нового гендиректора Фонда капремонта
Капитальный ремонт фасада. Фото: gov.spb.ru

Петр Погребняк победил в открытом конкурсе на замещение должности главы Фонда капитального ремонта Петербурга. Конкурс объявил Жилищный комитет 26 мая этого года. По сумме второго и третьего этапов конкурса Погребняк набрал наибольшее количество баллов среди всех кандидатов и стал новым генеральным директором ФКР.

Как говорится в сообщении ФКР, председатель Жилищного комитета Виктор Борщев уже представил нового главу ФКР коллективу.

В 2007 году Петр Погребняк был награжден орденом Почета, в 2008 году — «Почетный строитель России», в 2009 году почетным знаком «Строительная слава» и в этом же году награжден почетной грамотой Президента РФ «За большой вклад в реконструкцию памятников исторического и культурного наследия, создание объектов федерального значения в городе Санкт-Петербург».

Напомним, предыдущий гендиректор Денис Шабуров не досидел до конца своего срока в ФКР два месяца. Он покинул пост досрочно 11 июня. Документ о досрочном прекращении работы подписал заместитель председателя комитета имущественных отношений Северной столицы Александр Герман.

Временно исполняющим обязанности гендиректора ФКР тогда был назначен Пётр Погребняк.

Напомним, петербуржцы ждут окончания реставрации фасада дома Циммермана. Дом на Каменноостровском проспекте, 61 должны были сдать еще в июне.

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