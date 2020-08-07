Петербуржцы ждут окончания реставрации фасада дома Циммермана

Доходный дом Ф.А. Циммермана на Каменноостровском проспекте, 61 визуально готов, но горожане до сих пор то и дело замечают, как рабочие что-то поправляют. Сдача этого объекта была назначена еще на июнь, но этого, похоже, пока не произошло.

Читатели Gazeta.SPb.ru поделились своими наблюдениями: по их словам, в среду, 5 августа, рабочий очищал ярко-коричневую плитку, использованную в отделке здания. Это может говорить о том, что реставрация пока не закончилась и обновленный памятник архитектуры официально еще не открыт. Чтобы выяснить, прошел ли дом Циммермана процесс приемки работ, наше издание направило запросы в Фонд капитального ремонта (ФКР) и Комитет по государственному контролю, использованию и охране памятников истории и культуры (КГИОП).

Горожане пристально следят за преображением дома Циммермана уже не первый год и обсуждают процесс в социальных сетях. Так, например, в начале июня их удивил внешний вид мелких деталей декора.

«Что это за современное искусство?» — интересовались петербуржцы в сообществе «Петроградская диаспора» на Facebook.

Скриншот поста в сообществе «Петроградская диаспора» на Facebook

Тогда речь шла об исторических гранитных вставках, которые просто не успели очистить от краски.

2 июня на своей странице в FB ФКР сообщил, что работы на фасаде дома Циммермана заканчиваются, вскоре будут сняты строительные леса и начнется процесс приёмки. В конце июля появилась информация о завершении основных этапов строительно-монтажных работ и начале процесса устранения замечаний, выданных КГИОП.

Напомним, реставрация доходного дома Циммермана идет уже три года. Изначально исполнить контракт, заключенный с ФКР, должна была компания «Строительная культура». Однако она затянула процесс, хотя получила второй шанс. Но и после этого результат оказался плачевным: когда в 2019 году со здания сняли строительные леса, перед горожанами предстал кое-как зашпаклеванный фасад. Сейчас капитальным ремонтом этого объекта занимается компания «Спецстрой».

Дом №61 по Каменноостровскому проспекту построили для почётного гражданина, инженера Артура Циммермана. Автор проекта здания — Ф.И. Лидваль. В 1907 году А. Ф. Циммерман и Ф.И. Лидваль получили почётный диплом городской думы на конкурсе лучших фасадов.

Работу Фонда капитального ремонта (ФКР) (врио генерального директора — Пётр Погребняк) контролирует жилищный комитет (председатель — Виктор Борщев), деятельность которого, в свою очередь, координирует вице-губернатор Николай Бондаренко.

Деятельность Комитета по государственному контролю, использованию и охране памятников истории и культуры (КГИОП) (председатель — Сергей Макаров) курирует вице-губернатор Петербурга Николай Линченко.