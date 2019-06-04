Беглов назначил Борщева председателем Жилкома с 5 июня

Александр Беглов. Фото: Официальный аккаунт ВКонтакте
Александр Беглов. Фото: Официальный аккаунт ВКонтакте

Врио губернатора Северной столицы Александр Беглов подписал указ о назначении на должность председателя Жилищного комитета Виктора Борщева.

Известно, что Беглов уже подписал указ о назначении. Сообщается, что Борщев начнет осуществлять свою деятельность в качестве руководителя жилкома уже со среды, 5 июня.

В пресс-службе Смольного подтвердили, что Беглов действительно подписал постановление о назначении Виктора Борщева на должность.

Отметим, что экс-председателя данного комитета Валерия Шияна, лишили его полномочий в виду того, что прошлой зимой в городе были зафиксированы многократные нарушения в сфере уборки территорий.

Напомним, ранее Gazeta.SPb сообщала о том, что в Петербурге вновь открылось кафе «ДоброДомик», где бесплатно кормят пенсионеров. Беглову лично пришлось дать указание главе администрации Василеостровского района, чтобы тот обеспечил продолжение работы общепита.

Анастасия Шистерова, Gazeta.SPb
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