Эпидемиолог: Осенью начнется вспышка коронавируса среди тех, кто сидел «в бункере»

Эпидемиолог: Осенью начнется вспышка коронавируса среди тех, кто сидел &#171;в бункере&#187;
Этой осенью инфекция, скорее всего, распространится среди тех, кто до этого старался избегать социальных контактов. Фото: pixabay.com

Россияне, которые не получили весной так называемый пассивный иммунитет от коронавируса, могут заболеть им во время второй волны осенью.

Так считает директор НИИ микробиологии и эпидемиологии им. Пастера Арег Тотолян. Он рассказал в интервью «Интерфаксу», что осенью в любом случае произойдет скачек новых случаев заболевания коронавирусом из-за начала учебного года и окончания сезона отпусков.

По мнению эпидемиолога, этой осенью инфекция, скорее всего, распространится среди тех, кто до этого старался избегать социальных контактов.

В то же время он считает, что массовых заражений получится избежать, поскольку в регионах начал формироваться коллективный иммунитет.

«Кто должен переболеть, тот переболеет», — отметил эксперт.

Он считает, что пандемия завершится только после того, как общество в целом не приобретет коллективный иммунитет на уровне не менее 60-70%.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что медики нашли необычный симптом заболевания COVID-19.

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