Адвокат рассказал, как бороться с шумными соседями

Адвокат рассказал, как бороться с шумными соседями
Если же проблема кроется в вечеринках или громкой ругани, то жильцы могут вызвать полицию. Фото: unsplash

Жители многоквартирных домов могут направить жалобу или вызвать полицию, чтобы утихомирить шумных соседей.

Адвокат Дмитрий Томко заявил, что для начала стоит определиться с источниками шума, чтобы знать, в какой надзорный орган подавать жалобу. Так, если жильцов беспокоят шум от строительных работ в соседних квартирах, то в этом случае стоит обратиться к органам государственного жилищного надзора или муниципального жилищного контроля.

Если же проблема кроется в вечеринках или громкой ругани, то жильцы могут вызвать полицию, сообщает агентство «Прайм».

Правозащитник отметил, что количество жалоб от жильцов не имеет значения — достаточно и одного человека, которого не устраивает шум за стенкой.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что шумных соседей предложили штрафовать на 50 тысяч.

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