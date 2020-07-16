Шумных соседей предложили штрафовать на 50 тысяч

Шумных соседей предложили штрафовать на 50 тысяч
Штрафы за шум в России могут достигнуть 50 тыс. рублей. Фото: unsplash.com

Штрафы за шум в ночное время могут увеличить до 50 тыс. рублей. Об этом рассказал член комитета госдумы по безопасности и противодействию коррупции Анатолий Выборный.

На осенней сессии депутаты рассмотрят законопроект, дополняющий жилищный кодекс об обязанности собственников жилья и нежилых помещений в домах соблюдать ряд требования, включая режим тишины ночью.

По словам Выборного, штраф за шум может составить от 3 до 10 тыс. рублей. При этом ряд экспертов высказались о необходимости поднять планку до 50 тыс.

Согласно нормам СанПиНа, в дневное время разрешен уровень шума до 55 децибел, в ночное — до 45. Шумом в законопроекте признаются звуки, источник которых находится в помещении, но слышные за его пределами.

«Но нужно понимать, что нарушением тишины не будут считаться такие звуки как, например, плач ребёнка, звук шагов при ходьбе, либо шум от аварийно-спасательных неотложных работ…», — приводит слова Анатолия Выборного «Парламентская газета».

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в Ленинградской области ввели режим тишины с 13.00 до 15.00.

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