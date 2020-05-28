В Ленобласти запретили шум в обеденное время

Депутаты Законодательного Собрания Ленинградской области приняли изменения в проект закона, обязывающий граждан соблюдать режим тишины с 13.00 до 15.00 и в позднее время.

Так, ленинградцам грозит наказание за шум с 23.00 до 07.00 в будние дни и дни, которые объявлены президентом России нерабочими. На выходных жители Ленобласти могут спокойно пожаловаться на соседей, которые шумят с 22.00 и 10.00. Также тишину необходимо соблюдать с 13.00 до 15.00, чтобы маленькие дети могли поспать.

За нарушение тишины гражданину грозит штраф от 500 до 1000 рублей. Должностным лицам придется заплатить от двух до пяти тысяч рублей, а юридическим лицам — от 10 до 15 тысяч рублей.

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