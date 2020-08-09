Стало известно, почему планшеты полезны для детей

Клинический психолог Артур Гараганов рассказал, что родители могут спокойно разрешать детям пользоваться планшетами и прочими гаджетами, но при соблюдении ряда ограничений.

Как сообщает радио Sputnik, маленьким детям во многих семьях запрещают играть на планшетах и смартфонах, поскольку старшее поколение считает, что это не приносит никакой пользы. Однако, по словам психолога, переживать по этому поводу не стоит. Дети с раннего детства должны пользоваться гаджетами, чтобы не быть оторванными от современного мира.

Психолог рассказал, что планшеты можно давать детям с двух лет, если они будут использовать обучающие и развивающие игры, которые будут помогать формировать коммуникативные навыки и мелкую моторику. Однако не стоит забывать и про игру с предметами, а также про настольные игры.

По мнению Гараганова, игры на планшетах полезны и для школьников — с их помощью дети в будущем могут стать специалистами в сфере высоких и информационных технологий.

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