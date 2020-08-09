Советская граната плавала в канале Грибоедова со времен войны

В субботу, 8 августа, в акватории канала Грибоедова в центре Петербурга нашли ручную противопехотную оборонительную гранату Ф-1.

По информации главного управления МЧС России по Северной столице, боеприпас был найден в канале Грибоедова в Адмиралтейском районе города. Его заметили в половину десятого вечера. Как отметили в городском ведомстве, на месте работали сотрудники Росгвардии.

Установлено, что боеприпас находился в воде со времен Великой Отечественной войны. Взрывотехники обследовали гранату и вывезли ее за пределы города. Боеприпас будет уничтожен на специализированном полигоне при соблюдении всех мер безопасности.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что на кладбище в Павловске прохожий нашел склад боеприпасов времен Великой Отечественной войны.