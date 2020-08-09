В Индии в загоревшемся отеле погибли семь человек

Семеро человек стали жертвами пожара в индийском отеле, который переоборудовали под госпиталь для больных коронавирусом.

Как сообщает местный телеканал NDTV, все произошло в отеле «Сварна палас» в городе Виджаявада на востоке Индии. Предварительно, крупный пожар спровоцировало короткое замыкание.

На момент происшествия в учреждении находились 22 инфицированных пациента. В результате пожара семь человек погибли, еще 15-20 человек получили травмы и ожоги. Их госпитализировали в медучреждение. Состояние нескольких из них оценивается как критическое.

Из-за пожара люди, находящиеся в здании, начали паниковать. Некоторые из них выпрыгивали из окон, чтобы избежать смерти в огне.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что число погибших при жесткой посадке самолета в Индии выросло до 20.