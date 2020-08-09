Названа дата прощания с Андреем Ковалевым

Названа дата прощания с Андреем Ковалевым
Руководитель представительства губернатора и правительства Ленинградской области при правительстве РФ Андрей Ковалев. Фото: lenobl.ru

Прощание с руководителем представительства губернатора и правительства Ленобласти при правительстве РФ Андреем Ковалевым пройдет во вторник, 11 августа.

Об этом сообщает пресс-служба правительства Ленинградской области.

Церемония прощания с Ковалевым пройдет в Смольном соборе на площади Растрелли. Она начнется в 10:00. Затем его похоронят на Серафимовском кладбище.

О смерти представителя руководства Ленобласти при правительстве России стало известно накануне, 8 августа. Ему было 50 лет.

Андрей Ковалев 20 лет работал в областной администрации. С 2002-го года он занимал должность помощника губернатора в группе советников и помощников губернатора Ленобласти.

С 2019-го года был назначен руководителем правительства губернатора и правительстве Ленобласти при правительстве РФ.

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