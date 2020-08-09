Уроженцу Чечни предъявили обвинение после нападения на сотрудницу полиции в Петербурге

В Петербурге уроженцу Чечни предъявили обвинение после того, как он напал на сотрудницу полиции в центре города. Он ударил ее и вывернул ей руку.
Об этом сообщает ГСУ СК РФ по Санкт-Петербургу.
Следователи подтвердили, что по статье «Применение насилия в отношении представителя власти» возбудили уголовное дело.
По версии следствии, инцидент произошел на Конюшенной площади. Сотрудница полиции находилась при исполнении служебных обязанностей. Она потребовала от уроженца Чечни прекратить нарушать общественный порядок и предъявить документы. В ответ он ударил правоохранителя, а затем схватил сотрудницу за запястье правой руки и вывернул ей руку.
Уточняется, что ему предъявили обвинение, решается вопрос об избрании меры пресечения.
Ранее gazeta.spb.ru писала о задержании 21-летнего молодого человека.