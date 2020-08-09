За драку с сотрудницей полиции в Петербурге задержали молодого уроженца Чечни

До нескольких лет лишения свободы грозит 21-летнему приезжему из Чечни, который ударил и вывернул руку сотруднице МВД в центре Петербурга.

Как сообщает городское ГУ МВД, инцидент произошел вечером в пятницу, 7 августа, на Конюшенной площади. Инспектор отдела по вопросам миграции УМВД РФ по Центральному района Санкт-Петербурга обратилась к молодому человеку с просьбой предъявить документы. В ответ на просьбу он разозлился и напал на сотрудницу полиции.

Возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 318 УК РФ (применение насилия в отношении представителя власти), подозреваемый задержан.

Стоит отметить, что ранее подозреваемого привлекали к уголовной ответственности за стрельбу из автомата во время езды на отечественном авто у Московских ворот.

Злоумышленнику грозит до 10 лет лишения свободы.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что стрелявшего в воздух из окна LADA Priora у Московских ворот заключили под стражу.