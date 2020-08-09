Легковушка легла на крышу на Киевском шоссе

Очевидцы сообщают об аварии в Ленинградской области. Одна из легковушек перевернулась.
Об этом очевидцы рассказывают в группе «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер Онлайн | СПб» в социальной сети «ВКонтакте».
Авария произошла на Киевском шоссе, на повороте в деревню Дони. Другой участник аварии, Skoda, также получил повреждения.
«Все службы на месте», — уточняют горожане.
Ранее gazeta.spb.ru писала о ДТП в Колпинском районе Петербурга. По данным регионального управления ГИБДД, «Газель» сбила женщину, которая переходила дорогу вместе с ребенком. В результате маму госпитализировали в состоянии средней степени тяжести. Пятилетняя девочка была госпитализирована в тяжелом состоянии.