Легковушка легла на крышу на Киевском шоссе

ДТП на Киевском шоссе. Фото: группа "ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер Онлайн | СПб"/ ВК

ДТП на Киевском шоссе. Фото: группа "ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер Онлайн | СПб"/ ВК

Очевидцы сообщают об аварии в Ленинградской области. Одна из легковушек перевернулась.

Об этом очевидцы рассказывают в группе «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер Онлайн | СПб» в социальной сети «ВКонтакте».

Авария произошла на Киевском шоссе, на повороте в деревню Дони. Другой участник аварии, Skoda, также получил повреждения.

«Все службы на месте», — уточняют горожане.

Ранее gazeta.spb.ru писала о ДТП в Колпинском районе Петербурга. По данным регионального управления ГИБДД, «Газель» сбила женщину, которая переходила дорогу вместе с ребенком. В результате маму госпитализировали в состоянии средней степени тяжести. Пятилетняя девочка была госпитализирована в тяжелом состоянии.