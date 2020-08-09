В Балтийске двое детей пострадали от взрыва снаряда времен войны

В Калининградской области вое детей подорвались на снаряде времен ВОВ. Семьи разбили палатки и собрались на импровизированный пикник, но поход чуть не закончился трагедией. Несовершеннолетних госпитализировали.

Инцидент произошел в воскресенье, 9 августа, в Балтийске. По предварительной информации, две семьи вышли перекусить рядом с лесополосой, разложили палатки. В результате разведения костра произошла детонация снаряда, находящегося в земле.

Как сообщили РИА Новости со ссылкой на СУ СК РФ, осколочные ранения получили 5-летний мальчик и 9-летняя девочка. Их доставили в медучреждение с тяжелыми травмами.

Место происшествие осматривается. Обстоятельства случившегося устанавливаются.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в лесу в Гаврилово нашли два снаряда и 19 гранат времен ВОВ.