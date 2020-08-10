Петербургский ученый рассказал о невосприимчивых к COVID-19 людях

Изучение таких людей может помочь в поиске универсального средства борьбы с COVID-19, получаемого быстрее, чем вакцина. Фото: pixabay.com

Изучение таких людей может помочь в поиске универсального средства борьбы с COVID-19, получаемого быстрее, чем вакцина. Фото: pixabay.com

Руководитель НИИ эпидемиологии и микробиологии имени Пастера в Санкт-Петербурге, академик РАН Арег Тотолян рассказал, что некоторые люди устойчивы к воздействию нового коронавируса и избегают заражения, даже при контакте с больными COVID-19.

По словам ученого, некоторая часть населений изначально имеет иммунитет к коронавирусу нового типа. Такие выводы специалистов подтверждаются детальным обследованием врачей, львиную долю времени проводивших в «красной зоне» на пике активности пандемии. Некоторые из них, несмотря на контакт с сотнями пациентов, избежали заражения опасной инфекцией.

При этом, поясняет Тотолян, анализы показывают отсутствие антител. Это означает, что иммунитет у этих людей не мог выработаться после выздоровления. Изучение подобных случаев, уверен ученый, может дать ответ на вопрос об универсальном средстве борьбы с COVID-19.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что эпидемиолог настойчиво рекомендует россиянам готовиться ко второй, «осенней» волне коронавируса.