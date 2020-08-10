Россияне перечислили основные недостатки отечественных курортов

Отдыхающих чаще всего беспокоит пренебрежительное отношение к социальной дистанции, СИЗ и дезинфекции. Фото: Baltphoto

Отдыхающих чаще всего беспокоит пренебрежительное отношение к социальной дистанции, СИЗ и дезинфекции. Фото: Baltphoto

Специалисты организации «Безопасность 2.0» рассказали о заявках, поступающих от недовольных российских туристов в этом году.

Большая часть людей, — около 65% обращений, — возмущены несоблюдением социальной дистанции в условиях пандемии коронавирусной инфекции. В частности, туристы недовольны скоплениями людей на пляжах или в парках развлечений, а также отсутствием средств индивидуальной защиты у посетителей и сотрудников гостиниц и точек общепита, рассказала РИА Новости организатор горячей линии «Безопасность 2.0» и первый вице-президент Российского фонда мира (РФМ) Елена Сутормина.

Также существенным минусом отечественных курортов в этом году являются длинные очереди. Однако этот факт — исключительный, поскольку ввиду закрытых границ и поздно начавшегося туристического сезона большинство отдыхающих отправились в отпуск в одно и то же время.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала о людях, невосприимчивых к COVID-19.