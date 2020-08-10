В Петербурге набирает популярность «Электронный магазин»

За первое полугодие 2020 году в "Электронном магазине" заключено 8,5 тыс. контрактов на общую сумму более 487 тыс. рублей. Фото: pixabay

За первое полугодие 2020 году в "Электронном магазине" заключено 8,5 тыс. контрактов на общую сумму более 487 тыс. рублей. Фото: pixabay

Петербургские власти в январе 2019 года ввели в эксплуатацию подсистему «Электронный магазин», которым пользуется малый бизнес.

Как сообщает пресс-служба аппарата вице-губернатора Евгения Елина, подсистема представляет собой единое информационное пространство для поставщиков, где предприниматели могут участвовать в госзакупках «малого объема».

За первое полугодие 2020 году в «Электронном магазине» заключено 8,5 тыс. контрактов на общую сумму более 487 тыс. рублей. Сумма достигнутой экономии благодаря сделкам под системе составила 44,6 тыс. рублей, что составляет 8,39%.

Чаще всего через «Электронный магазин» закупают канцелярские товары и товары хозяйственного назначения, а также услуги по утилизации неопасных отходов, услуги организаций санитарно-эпидемиологической службы и много другое.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что петербургскому бизнесу выделили 600 млн рублей на профилактику COVID-19.