Tele2 приглашает гостей дома по другим правилам на встречи с известными петербуржцами

Tele2 продолжает проект «Дом по другим правилам». Оператор обновил digital-пространство, чтобы познакомить гостей онлайн-дома с интересными людьми – рестораторами, бартендерами, журналистами, лидерами мнений – из разных регионов России. Вести петербургские беседы будет Артем Балаев, экс-продюсер фестиваля «О да, еда!» и Aurora Fashion Week.

Встречи с представителями Санкт-Петербурга планируется проводить каждый четверг с 6 августа по 3 сентября в 19:00. Серию интервью объединит общая тема — городская жизнь и из чего она складывается: улица, прохожие и уличные артисты, парк, пробежки и занятия йогой под открытым небом, бывшие фабрики, ставшие общественными пространствами – местом встреч и творчества, а также набережные, дворы, кафе, бары и рестораны. Образ современного города формирует креативный класс – люди из разных областей, которых объединяет желание сделать место своей жизни лучше для всех вокруг.

На первой трансляции гости познакомились с сооснователем El Copitas Bar (входит в рейтинг 100 лучших баров мира и единственный представляет Россию) Артемом Перуком. Он обсудил с Артемом Балаевым гастроурбанистику и то, как Санкт-Петербург воспринимается через призму еды.

Следующей петербургской гостьей станет Ульяна Ким, креативный директор Приморского парка Победы. Она расскажет можно ли сидеть на газонах, кормить белок, про тактический урбанизм и каким не должен быть парк, а также о лучших парках мира. В дальнейшем Артем Балаев возьмет интервью у Алексея Онацко, куратора пространства «Севкабель Порт», Евгения Решетова, основателя архитектурного бюро RHIZOME Group и Семена Александровского, петербургского режиссера и лауреата Золотой маски. Подробное расписание интервью можно посмотреть на сайте. Отметим, что все интервью можно посмотреть в записи.

Также гости «Дома по другим правилам» смогут отправиться в виртуальное путешествие еще по 7-ми городам России и увидеть их глазами местных жителей, которые проведут уникальные экскурсии, лекции и кулинарные мастер-классы.

Например, шеф-повар ресторана Zuma во Владивостоке расскажет, как выращивать, выбирать и готовить гребешка и другие дары Тихого океана. А вместе с создательницей проекта «Городские экспедиции» Ирой Масловой можно будет прогуляться по историческому микрорайону Нижнего Новгорода и узнать, удался ли проект «идеального города».

«Дом по другим правилам» Tele2 принимает гостей с 24 апреля – за это время число уникальных пользователей из разных регионов России превысило 500 тысяч человек. При этом число визитов составило более 700 тысяч – 65% гостей вернулись в онлайн-дом снова, это говорит о том, что пользователи не потеряли интерес к проекту и после окончания периода самоизоляции и нашли для себя занятия по интересам. Чаще других в digital-пространство заходили жители Москвы, Санкт-Петербурга, Екатеринбурга, Нижнего Новгорода и Казани. Женщины посещали дом Tele2 чаще мужчин: 57% против 43%.

В «Доме по другим правилам» не нужно регистрироваться, оформлять подписку или соблюдать дополнительные условия. Зайти в онлайн-дом может любой посетитель, независимо от того, абонентом какого оператора он является.