Ксения Собчак поделилась воспоминаниями об отце в Instagram

Телеведущая и общественный деятель Ксения Собчак опубликовала трогательный пост в социальной сети, где обратилась к своему отцу, первому и единственному мэру Петербурга Анатолию Собчаку. Сегодня, 10 августа, политику могло бы исполниться 83 года.

Собчак выложила свою детскую совместную фотографию с отцом и сопроводила ее текстом-обращением. Журналистка написала, что очень любит своего родителя и пытается жить, следуя его советам. А именно: свободно, не обращая внимания на мнение других людей. Помимо этого Собчак высказала сожаление о том, что ее отец не смог увидеть внука Платона, который удивительным образом похож на своего известного дедушку.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в Петербурге возложили цветы к могиле Анатолия Собчака в день его рождения. Церемония прошла на Никольском кладбище Александро-Невской лавры.