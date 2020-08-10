В Петербурге 12 августа вспомнят моряков, погибших на атомной подводной лодке «Курск»

Трагедия, унесшая жизнь экипажа АПРК «Курск», произошла 20 лет назад.

Каждый год, согласно традиции, родные погибших, представители города и командование Военно-морского флота собираются на панихиду в Николо-Богоявленском Морском кафедральном соборе, в ходе которой вспоминают безвременно ушедших героев-моряков.

Председатель Комитета по социальной политике Северной столицы Александр Ржаненков во время онлайн пресс-конференции ТАСС выразил благодарность всем, кто в течение 20 лет оказывает поддержку родственникам погибших. Ржаненков отметил, что близкие скончавшихся подводников получают всю необходимую помощь, которая для них предусмотрена соответствующими законами страны и Петербурга.

Напомним, трагедия, в результате которой «погиб» атомный подводный корабль К-141 Курск, произошла 12 августа 2000 года. Вместе с плавательным средством погибли все 118 членов его экипажа.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что вице-адмирал Михаил Моцак, руководивший подъемом затонувшего «Курска», скончался в Петербурге.