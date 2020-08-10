Напавший на сотрудницу полиции уроженец Чечни уже привлекался за стрельбу у Московских ворот

Напавший на сотрудницу полиции уроженец Чечни уже привлекался за стрельбу у Московских ворот
Московские ворота. Фото: google.maps

Уроженец Чечни, который был арестован из-за нападения на сотрудницу полиции, уже привлекался за стрельбу.

Об этом рассказали в ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

Как оказалось, зимой этого года он уже привлекался к уголовной ответственности за стрельбу у Московских ворот.

Ранее gazeta.spb.ru писала о том, что Дзержинский районный суд принял решение отправить под арест сроком до 7 октября.

Нападение, как считают правоохранители, произошло в центре Петербурга в ночь на 8 августа. Женщина-полицейский находилась при исполнении и попросила уроженца Чечни предъявить документы. В ответ злоумышленник ударил правоохранителя, схватил за запястье и вывернул ей руку.

По факту было возбуждено уголовное дело.

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